Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, con una dichiarazione diffusa oggi spiega che nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa per annunciare la nuova composizione dell’assetto di governo. Ecco la dichiarazione del sindaco di Modica: “A seguito di una verifica politico-amministrativa, è da ritenersi azzerata l’attuale composizione della giunta con successivo provvedimento formale. Su sollecitazione del partito di Forza Italia -dopo la dichiarazione di dissesto e dopo la mia adesione a Forza Italia- in considerazione anche di alcune nuove prese di posizione in consiglio comunale, si è reso necessario un momento di ricomposizione, di riassetto e di rilancio dell’attività amministrativa, comunicandolo con onestà e trasparenza a tutta la Città. Tale soluzione sulla quale si è raccolta anche la disponibilità dell’attuale rappresentanza in giunta, porterà ad una ricomposizione della compagine amministrativa in equilibrio tra continuità e rinnovamento.

L’attuale condizione politica richiede anche un coinvolgimento dei partiti del centrodestra disponibili. Nei prossimi giorni è mia intenzione indire una conferenza stampa con l’indicazione della nuova composizione dell’assetto di governo”