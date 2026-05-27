A Modica, nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli antidroga con perquisizioni personali e domiciliari su soggetti già noti alle forze dell’ordine.
Le attività si sono svolte nel territorio modicano con il supporto della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e di un’unità cinofila della Questura di Catania.
Nel corso degli accertamenti, una donna è stata trovata in possesso di circa 0,70 grammi di cocaina, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. È stata segnalata alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione ai fini di spaccio.
Un secondo intervento ha riguardato un uomo, trovato con circa 0,5 grammi di hashish, poi sottoposti a sequestro amministrativo. Per lui è scattata la contestazione per uso personale.
Le operazioni rientrano nell’attività di controllo del territorio disposta dalla Polizia di Stato nella zona iblea.
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