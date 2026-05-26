Marina di Modica si prepara ad accogliere la quinta edizione di Schiuma 2026, il festival dedicato alla birra artigianale che dal 30 maggio al 2 giugno animerà il litorale modicano con degustazioni, laboratori e musica dal vivo. L’evento, organizzato dall’associazione Brassicoli Italiani, punta ancora una volta sul format eco sostenibile e plastic free che negli ultimi anni ha richiamato appassionati da tutta la Sicilia.

L’edizione 2026 coincide con un anniversario simbolico per il settore: i 30 anni della birra artigianale italiana, fatta risalire al 1996. Per quattro giorni la spiaggia di Marina di Modica diventerà un villaggio dedicato alla cultura brassicola, con dieci birrifici artigianali italiani selezionati lungo tutta la penisola.

Gli organizzatori parlano di un evento costruito per valorizzare territorio, turismo e filiera agroalimentare locale. Non soltanto degustazioni, ma anche incontri tecnici, laboratori sensoriali e momenti di approfondimento dedicati alla produzione della birra.

Laboratori, degustazioni e concorso Homebrewer

Uno degli elementi centrali del festival sarà l’area dedicata ai laboratori guidati da Matteo Selvi insieme a giudici nazionali e internazionali dei circuiti UNIONBIRRAI e BJCP.

I partecipanti potranno approfondire temi legati agli abbinamenti gastronomici, alle tecniche di degustazione e alle caratteristiche delle materie prime utilizzate nella produzione brassicola. Previsti anche focus sul rapporto tra mosto d’uva e mosto di birra e degustazioni con prodotti del territorio, tra cui il pomodoro siculo Moncada.

Confermato anche il Concorso Homebrewer, dedicato alle birre artigianali amatoriali ispirate al tema della spiaggia. La proclamazione del vincitore è prevista il 31 maggio alle ore 16.

Nell’area food saranno presenti attività locali come Stuzzicadenti e Bonforno/Convivio, coinvolte nell’offerta gastronomica della manifestazione.

Marina di Modica apre la stagione estiva

Per il Comune di Modica, Schiuma rappresenta uno degli appuntamenti che aprono simbolicamente la stagione turistica sul litorale. Il festival si svolgerà infatti lungo la spiaggia di Marina di Modica, recentemente confermata Bandiera Blu 2026.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, negli ultimi cinque anni il festival ha ospitato 40 birrifici, coinvolto 12 regioni italiane e proposto oltre 180 stili di birra differenti.

La direttrice del festival Eleni Pisano ha sottolineato come l’obiettivo resti quello di rendere la cultura della birra artigianale accessibile a un pubblico ampio, puntando su qualità, inclusione e valorizzazione del territorio.

Anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa sostiene la manifestazione. La presidente Maria Rita Schembari ha evidenziato le ricadute economiche e turistiche per il territorio, legate alla crescita del comparto dei microbirrifici e delle produzioni agroalimentari locali.

Oltre alle degustazioni, il programma prevede tornei sportivi sulla spiaggia, attività outdoor e concerti dal vivo con artisti provenienti da diverse province siciliane.

Le attività del festival si svolgeranno:

sabato 30 maggio dalle 17 alle 24

domenica 31 maggio dalle 12 a mezzanotte

lunedì 1 giugno dalle 17 alle 24

martedì 2 giugno dalle 10 alle 22

Per partecipare ai laboratori sarà necessario prenotarsi anche tramite WhatsApp al numero comunicato dagli organizzatori.