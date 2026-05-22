Nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto nella serata di oggi. Nessun “6” centrato nel concorso Superenalotto n.82 e il jackpot per la prossima giocata sale a 169 milioni di euro.
Tra i numeri usciti sulle ruote del Lotto spiccano il 45 sulla Nazionale e il Doppio Oro 45-50 al 10eLotto. Pubblicate anche tutte le quote ufficiali delle vincite.
La combinazione vincente del Superenalotto è stata: 5, 17, 65, 71, 83, 87. Numero Jolly 50, Superstar 86.
Tre giocatori hanno centrato il “5”, portando a casa oltre 49 mila euro ciascuno.
Le estrazioni del Lotto di oggi
Ecco i numeri usciti sulle principali ruote:
- Bari: 45 50 76 01 26
- Cagliari: 61 42 13 26 21
- Firenze: 73 48 07 84 88
- Genova: 62 77 10 13 37
- Milano: 71 24 74 37 12
- Napoli: 25 16 57 50 43
- Palermo: 66 74 42 70 18
- Roma: 14 10 31 69 04
- Torino: 81 12 33 84 22
- Venezia: 51 58 80 60 02
- Nazionale: 45 43 82 44 90
Numeri vincenti del 10eLotto:
10, 12, 14, 16, 24, 25, 42, 45, 48, 50, 51, 58, 61, 62, 66, 71, 73, 74, 77, 81.
Numero Oro: 45.
Doppio Oro: 45 e 50.
Superenalotto, tutte le quote delle vincite
Nel concorso di oggi nessun giocatore ha centrato il “6” o il “5+1”.
Le vincite principali:
- Punti 5: 3 vincite da 49.817,35 euro
- Punti 4: 511 vincite da 299,68 euro
- Punti 3: 20.422 vincite da 22,48 euro
- Punti 2: 306.934 vincite da 5 euro
Per il Superstar:
- 5 vincite con 4SS da 29.968 euro
- 52 vincite con 3SS da 2.248 euro
- 1.129 vincite con 2SS da 100 euro
Secondo quanto comunicato oggi, il montepremi disponibile per il prossimo “6” sale a 169 milioni di euro.
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