A Ragusa i consiglieri comunali intervengono sulla decisione del Comune di introdurre la sosta a pagamento a Marina di Ragusa in piazza Padre Pio (piazza Rabito). La presa di posizione riguarda la gestione dei parcheggi e la tutela di residenti e operatori commerciali.
In particolare i consiglieri comunali di Ragusa Federico Bennardo, Rossana Caruso e Gaetano Mauro sono intervenuti sulla decisione dell’amministrazione relativa all’introduzione della sosta a pagamento nell’area di piazza Padre Pio (piazza Rabito) a Marina di Ragusa.
Secondo quanto comunicato dai tre consiglieri, la scelta di applicare una tariffa per il parcheggio “al fine di favorire una turnazione delle auto in aree prossime al litorale” non viene considerata in sé sbagliata. Tuttavia, viene evidenziata la necessità di un maggiore equilibrio tra mobilità e accessibilità.
Nel loro intervento, i consiglieri sottolineano l’importanza di prevedere misure specifiche per i residenti e per gli operatori commerciali della zona. In particolare, viene evidenziato come una tariffa di 1,50 euro l’ora possa risultare particolarmente onerosa in assenza di pass dedicati o stalli riservati.
“Quando si percorrono scelte di questo tipo – affermano Bennardo, Caruso e Mauro – dovrebbero essere anche chiare le azioni da mettere in campo a tutela dei residenti o di quegli operatori commerciali che insistono su una determinata area”.
L’attenzione si concentra anche sull’impatto della misura nei confronti dei turisti. Secondo quanto riportato dagli stessi consiglieri, in una fase caratterizzata dall’aumento generale del costo della vita, tariffe ritenute elevate per la sosta potrebbero risultare poco favorevoli rispetto all’attrattività della località.
“Con riguardo ai turisti – aggiungono i tre consiglieri – in una fase storica in cui il costo della vita continua ad aumentare e in cui molte località cercano di incentivare presenze e consumi, scegliere di imporre tariffe così elevate per la sosta appare una misura poco lungimirante e distante dalle reali esigenze del territorio”.
La discussione si inserisce nel più ampio tema della gestione della mobilità estiva a Marina di Ragusa, dove il sistema dei parcheggi rappresenta un punto centrale per la fruizione dell’area costiera nei periodi di maggiore afflusso.
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