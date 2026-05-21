Una parte del parcheggio di piazza Rabito, conosciuto come “Padre Pio”, a Marina di Ragusa sarà a pagamento dal 1 giugno. Lo ha annunciato il sindaco di Ragusa, spiegando che la tariffa prevista sarà di 1,50 euro l’ora.

Secondo quanto comunicato dal sindaco, la decisione riguarda una parte dell’area di sosta di piazza Rabito a Marina di Ragusa. L’obiettivo indicato è quello di favorire la turnazione dei parcheggi nelle zone più frequentate della frazione marinara.

Nel testo diffuso dal primo cittadino viene ricordato che, durante le settimane in cui le strisce blu erano state temporaneamente disattivate per il passaggio tra la precedente società di gestione e quella nuova, erano arrivate numerose segnalazioni legate alla difficoltà di trovare parcheggio in alcune aree della città.

Secondo quanto riferito nella comunicazione, l’assenza del pagamento avrebbe portato molti automobilisti a lasciare l’auto in sosta per periodi prolungati, “anche per giorni”, limitando così la disponibilità degli stalli per residenti, turisti e attività commerciali della zona.

Il sindaco ha inoltre precisato che oltre metà del parcheggio rimarrà comunque gratuito. Anche le aree limitrofe continueranno a essere senza pagamento, “in modo che si mantenga un corretto equilibrio tra aree a pagamento e libere”.

Marina di Ragusa, tariffa da 1,50 euro l’ora

Nel comunicato viene affrontato anche il tema della tariffa prevista per la sosta. Il costo di 1,50 euro all’ora viene definito in linea, “se non inferiore”, rispetto a quello applicato in altre località turistiche.

“Credo sia giusto che chi viene a Marina e gode di servizi riconosciuti e apprezzati contribuisca a sostenerli, e non che siano totalmente a carico dalla collettività ragusana”, afferma il sindaco nella nota diffusa.

L’entrata in vigore delle nuove modalità di sosta è prevista a partire da domenica 1 giugno. Al momento non sono stati indicati ulteriori dettagli relativi agli orari di attivazione o alle eventuali modalità di abbonamento.