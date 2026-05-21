Proseguono a Ragusa gli appuntamenti religiosi dedicati a Santa Rita da Cascia nella parrocchia del Santissimo Ecce Homo. Domani, venerdì 22 maggio, sarà celebrata la memoria liturgica della santa con diverse messe nell’arco della giornata e la benedizione delle rose al termine delle celebrazioni.
Secondo quanto comunicato dalla parrocchia del Santissimo Ecce Homo, oggi si conclude il triduo in preparazione alla ricorrenza liturgica. Dopo la messa delle 9, alle 18,30 è prevista la recita del Rosario con la preghiera dedicata a Santa Rita. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Ramondazzo.
La devozione a Santa Rita resta particolarmente sentita tra i fedeli ragusani. La parrocchia dell’Ecce Homo continua a mantenere viva la tradizione religiosa legata alla santa di Cascia con un programma articolato di momenti di preghiera e celebrazioni.
Ieri pomeriggio, dopo la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita, la santa messa è stata presieduta dal parroco Salvatore Vaccaro con omelia del diacono Giuseppe Bottone.
Le celebrazioni del 22 maggio all’Ecce Homo
Per la giornata di venerdì 22 maggio sono previste cinque celebrazioni eucaristiche nella chiesa del Santissimo Ecce Homo di Ragusa.
La prima messa sarà celebrata alle 7,30 dal parroco Salvatore Vaccaro. Alle 9 seguirà la celebrazione presieduta da don Giorgio Occhipinti. Alle 11 la messa sarà officiata dal vicario generale della diocesi, il sacerdote Roberto Asta.
Nel pomeriggio, alle 18, è in programma la recita del Rosario con la preghiera a Santa Rita. Alle 18,30 la santa messa sarà presieduta da don Alessio Leggio. Ultima celebrazione della giornata alle 20,30 con la messa officiata dal sacerdote Francesco Mallemi.
Secondo quanto reso noto dalla parrocchia, la chiesa resterà aperta dalle 7 alle 22 per consentire ai fedeli la preghiera personale e la venerazione della reliquia di Santa Rita. Al termine di ogni celebrazione sarà effettuata la benedizione delle rose, tradizionalmente legata alla devozione verso la santa.
Nelle stesse ore l’impresa ecologica Busso Sebastiano sta effettuando un intervento di pulizia straordinaria nelle aree esterne attorno alla chiesa dell’Ecce Homo.
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