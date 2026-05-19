A Modica si chiude la stagione di prosa del Teatro Garibaldi con lo spettacolo “La ricerca della felicità” di Stefano Massini, drammaturgo e narratore tra i più noti della scena italiana contemporanea.

Lo spettacolo “La ricerca della felicità” sarà rappresentato sabato 23 maggio alle ore 21.00 e domenica 24 maggio alle ore 18.30 negli spazi del teatro comunale. L’allestimento prevede la presenza di musiche eseguite dal vivo da Luca Roccia Baldini, che accompagna la narrazione durante tutta la performance.

L’opera, scritta e interpretata dallo stesso Massini, affronta il tema della felicità attraverso una costruzione narrativa fatta di episodi, testimonianze e cambi di prospettiva. Al centro del racconto emerge una riflessione sul concetto stesso di benessere nella società contemporanea, spesso legato a una dimensione sociale e collettiva che impone modelli prestabiliti.

Nel corso della stagione, il Teatro Garibaldi ha registrato una partecipazione costante di pubblico, confermandosi come punto di riferimento culturale per il territorio di Modica e per l’intera area iblea. La chiusura del cartellone segna quindi un momento di sintesi del percorso artistico avviato nei mesi precedenti.

Secondo quanto comunicato dalla Fondazione Teatro Garibaldi, la scelta dello spettacolo conclusivo si inserisce in un percorso di programmazione volto a proporre titoli capaci di stimolare riflessione e confronto. Le parole della presidente Maria Monisteri e del sovrintendente Tonino Cannata hanno sottolineato il ruolo del teatro come spazio di incontro e partecipazione culturale per la comunità locale.

Massini, autore insignito del Tony Award, porta in scena una narrazione che alterna registri differenti, tra elementi ironici e momenti di analisi sociale. Il lavoro si sviluppa come un monologo teatrale sostenuto da una struttura musicale che accompagna l’intero racconto.

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-ricerca-della-felicita-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.