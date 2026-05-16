L’INPS amplia il sistema di assistenza digitale per i beneficiari dell’Assegno Unico Universale. Dalla fine di marzo 2026 l’Istituto ha esteso la video guida personalizzata anche ai casi in cui il pagamento risulta bloccato perché l’importo supera 1.000 euro e il beneficiario ha scelto il bonifico domiciliato.

La novità riguarda migliaia di famiglie che ricevono l’assegno senza aver indicato un conto corrente o un metodo di accredito con IBAN. Per legge, infatti, i pagamenti in contanti oltre la soglia dei mille euro non possono essere eseguiti.

L’aggiornamento è stato comunicato dall’INPS con una nota pubblicata l’8 maggio nella sezione “INPS Comunica” del portale istituzionale. Il nuovo sistema punta a ridurre i tempi di blocco delle pratiche e a semplificare le modifiche da parte degli utenti direttamente online.

La video guida interattiva spiega le ragioni della sospensione del pagamento e accompagna il beneficiario nella correzione della domanda AUU. Il genitore può così accedere rapidamente alla procedura digitale e inserire un rapporto finanziario valido con codice IBAN, necessario per ricevere le somme spettanti.

Il servizio era già attivo dal 2023 per le domande ferme nello stato “In evidenza al cittadino” o per errori legati alla verifica delle coordinate bancarie. Con l’estensione del 2026, il sistema copre anche i casi di blocco automatico dovuti al superamento della soglia consentita per i pagamenti in contanti.

Secondo i dati diffusi dall’INPS, dal lancio della piattaforma al 31 marzo 2026 sono state erogate oltre 1,5 milioni di video guide personalizzate. Il servizio è stato utilizzato dal 38% dei destinatari, con una media di due visualizzazioni per utente e più di 587 mila accessi diretti alla procedura AUU per risolvere anomalie o sospensioni.

L’Istituto segnala anche un livello di gradimento elevato: la valutazione media espressa dagli utenti è pari a 4,6 su 5.

Le notifiche vengono recapitate nel “Centro notifiche” dell’area personale MyINPS. Chi ha aggiornato i propri contatti nella sezione “I miei consensi” può ricevere l’avviso anche tramite SMS o email. Il servizio è disponibile inoltre sulle applicazioni INPS Mobile e IO.

Restano valide le modalità ordinarie di pagamento dell’Assegno Unico. L’accredito può avvenire su conto corrente bancario o postale, libretto con IBAN, carta dotata di IBAN oppure tramite bonifico domiciliato entro i limiti previsti dalla normativa.

L’INPS invita infine le famiglie a controllare periodicamente l’area personale MyINPS e a mantenere aggiornati i recapiti digitali per evitare ritardi nell’erogazione delle prestazioni.