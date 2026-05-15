L’INPS ha definito il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale relativo al mese di maggio 2026, confermando una gestione differenziata degli accrediti in base alla situazione delle singole famiglie.
La misura, disciplinata dal D. Lgs. n. 230/2021, continua a rappresentare il principale sostegno economico per i nuclei con figli a carico, con importi variabili in base all’ISEE e alla composizione familiare.
Per chi non ha registrato variazioni rispetto ai mesi precedenti, l’accredito seguirà la finestra ordinaria individuata dall’istituto. Le date principali indicate sono 20 e 21 maggio 2026, giorni in cui la maggior parte dei beneficiari riceverà il pagamento senza ulteriori verifiche.
Diversa la situazione per chi ha comunicato aggiornamenti della propria posizione. Modifiche dell’ISEE, variazioni del nucleo familiare o aggiornamenti della domanda richiedono infatti un ricalcolo dell’importo. In questi casi, l’INPS può posticipare l’erogazione fino agli ultimi giorni del mese, per consentire le verifiche necessarie.
Tra le circostanze più frequenti rientrano la nascita di un figlio, cambiamenti nell’affidamento o aggiornamenti reddituali. Ogni variazione incide direttamente sull’importo mensile, che viene ricalcolato in base ai nuovi parametri.
Un capitolo a parte riguarda le nuove domande. Per chi presenta richiesta per la prima volta, il primo pagamento arriva generalmente entro la fine del mese successivo alla presentazione. In alcuni casi possono essere riconosciuti anche arretrati, a partire dal mese di maturazione del diritto, se la domanda è stata trasmessa nei tempi utili.
Elemento chiave resta la scadenza del 30 giugno 2026: oltre questa data non è più possibile ottenere gli arretrati previsti a partire da marzo, pur mantenendo il diritto alla prestazione dalla mensilità successiva.
Il sistema di erogazione differenziata serve a garantire la corretta determinazione degli importi e a ridurre errori nei pagamenti. Le tempistiche, quindi, non dipendono da ritardi casuali ma dalle verifiche amministrative legate ai dati dichiarati dalle famiglie.
In sintesi, l’Assegno unico di maggio 2026 segue due binari: accredito standard a metà mese per le posizioni stabili e pagamenti posticipati per situazioni aggiornate o nuove domande.
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