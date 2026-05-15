Nuovo peggioramento meteo in arrivo sulla Sicilia nel fine settimana. Dopo una giornata di venerdì caratterizzata da temperature in aumento e condizioni nel complesso stabili, da sabato (vedi foto sotto di Sicilia in meteo) è previsto il ritorno di piogge sparse e locali temporali per l’ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Atlantico.

Secondo le previsioni, nella mattinata di venerdì 15 maggio il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con il passaggio di nubi medio-alte su diverse aree dell’Isola. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà però ad aumentare gradualmente, soprattutto sul Canale di Sicilia e nei settori meridionali della regione.

Tra la sera e la notte attesi i primi fenomeni sparsi, con possibili piovaschi intermittenti destinati a diventare più diffusi nelle ore successive. Il peggioramento più marcato è previsto infatti tra la notte di venerdì e la giornata di sabato, quando l’instabilità atmosferica potrebbe favorire precipitazioni più frequenti e locali temporali.

Sul fronte delle temperature, la fase prefrontale porterà un rapido ma temporaneo aumento dei valori massimi. Le punte più elevate sono attese lungo i versanti tirrenici della Sicilia, dove i termometri potranno raggiungere i 28-29 gradi. Una parentesi mite destinata però a esaurirsi rapidamente con l’arrivo dell’aria più fresca nel weekend.

I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi anche forti sul Canale di Sicilia e sul basso Tirreno. Da sabato è prevista una rotazione dei venti da ovest-nordovest, accompagnata da condizioni meteo più instabili su gran parte dell’Isola.

Per quanto riguarda i mari, sono attese condizioni generalmente mosse o molto mosse, in particolare nei tratti maggiormente esposti ai venti meridionali.

Il quadro meteorologico resterà in evoluzione anche nelle prossime ore, con eventuali aggiornamenti legati all’intensità delle precipitazioni e alle aree maggiormente interessate dal peggioramento.