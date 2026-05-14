Scontro tra due connazionali vicino via Roma, un uomo ferito e medicato al pronto soccorso. Nel centro di Santa Croce Camerina, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 35 anni, cittadino tunisino regolarmente presente in Italia, accusato di lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere dopo una violenta lite avvenuta nei giorni scorsi.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, nella zona dell’incrocio tra via Roma e via Duca d’Aosta. Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione, due uomini tunisini della stessa età avrebbero iniziato a discutere per motivi considerati futili, probabilmente legati a uno scambio di sguardi degenerato rapidamente.

Durante l’alterco, uno dei due avrebbe colpito più volte il connazionale utilizzando un oggetto artigianale composto da un tubo flessibile fissato a un manico di legno con del filo di ferro. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, ha riportato graffi ed escoriazioni giudicati guaribili in quindici giorni.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata in caserma dal legale della persona ferita. I Carabinieri hanno quindi acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area del centro cittadino, che avrebbero ripreso chiaramente le fasi dell’aggressione.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato l’oggetto utilizzato durante la lite. Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza urbana nel centro storico di Santa Croce Camerina, soprattutto nelle aree più frequentate del paese nelle ore pomeridiane e serali. Gli investigatori stanno completando gli ultimi approfondimenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Come previsto dalla legge, la posizione dell’uomo denunciato dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria competente.