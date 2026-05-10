Le piste dell’Istituto Pappalardo si preparano ad accogliere centinaia di bambini delle scuole primarie di Vittoria e Scoglitti. La nuova edizione della Festa dello Sport partirà nei prossimi giorni con un programma che unisce attività sportive, inclusione e riflessione sociale.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sportive e Giovanili del Comune di Vittoria, guidato da Fabio Prelati, e coinvolgerà tutti gli istituti scolastici cittadini. Le giornate dedicate agli studenti saranno due: l’11 maggio per le classi quarte della primaria e il 21 maggio per le quinte.

Gli appuntamenti si svolgeranno all’interno delle strutture dell’Istituto Pappalardo, che collaborerà all’organizzazione della manifestazione insieme all’amministrazione comunale.

I bambini prenderanno parte a gare di atletica leggera tra corsa veloce, salto in alto, salto in lungo, lancio del vortex, prove di resistenza e staffette miste. Un programma pensato per coinvolgere tutti gli studenti, compresi gli alunni con disabilità.

Accanto all’aspetto sportivo, l’edizione 2026 porterà anche un forte messaggio educativo. Durante la manifestazione sarà ricordata Jasmine, la bambina di Vittoria morta dopo una tragica sfida social. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è sensibilizzare i più giovani a un uso responsabile della tecnologia e promuovere lo sport come alternativa sana alle dipendenze.

«Vogliamo che questa festa lasci un segno profondo nei ragazzi. Dire no alla droga e promuovere lo sport come strumento di benessere e socialità significa aiutare i giovani a scegliere percorsi sani e positivi. Sarà una manifestazione inclusiva, aperta a tutti, che vedrà protagonisti anche gli alunni con disabilità. Ringrazio le scuole, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e le famiglie per la grande collaborazione dimostrata», ha dichiarato l’assessore Fabio Prelati.

Anche il sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «Queste giornate rappresentano un momento di straordinario valore umano ed educativo per la nostra città. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita, inclusione e formazione civica. Attraverso il gioco, il rispetto delle regole e la sana competizione, i ragazzi imparano valori che porteranno con sé per tutta la vita. Questa manifestazione in un’occasione di riflessione collettiva e di responsabilità verso le nuove generazioni».

L’amministrazione comunale punta così a trasformare la Festa dello Sport in un appuntamento stabile per il territorio, capace di unire scuole, famiglie e istituzioni attorno ai temi della crescita sana e della partecipazione sociale.