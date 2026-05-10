Due serate di teatro tra comicità, malinconia e battibecchi destinati a strappare più di una risata. Il Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere Flavio Insinna e Giulia Fiume con “Gente di facili costumi”, storica commedia firmata da Nino Marino e Nino Manfredi.

Lo spettacolo andrà in scena martedì 12 e mercoledì 13 maggio alle 21 all’interno della stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. A dirigere la rappresentazione è Luca Manfredi, figlio del celebre attore romano, che porta sul palco una rilettura fedele allo spirito originale del testo.

Flavio Insinna interpreta Ugo, autore televisivo e cinematografico frustrato dalle difficoltà professionali e dai sogni artistici mai realizzati. Giulia Fiume veste invece i panni di Anna, conosciuta come “Principessa”, donna caotica e rumorosa che sogna di diventare giostraia.

La storia prende forma da una serie di contrattempi che costringono Ugo a trasferirsi proprio nell’abitazione della “Principessa”. Da lì nasce una convivenza fatta di litigi, incomprensioni e scene comiche, ma anche di momenti più intimi e inattese complicità.

La commedia, rappresentata per la prima volta nel 1988 con Nino Manfredi protagonista, resta uno dei testi più apprezzati del teatro italiano contemporaneo proprio per la capacità di alternare leggerezza e profondità. Sul palco si incontrano due personaggi lontanissimi, che finiscono però per riconoscersi nelle reciproche fragilità.

«Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di uno spettacolo imperdibile, altro prezioso tassello della nostra stagione – affermano la presidente della Fondazione, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata – “Gente di facili costumi” fa ridere molto, ma allo stesso tempo invita a guardare oltre le apparenze, raccontando con delicatezza e ironia la solitudine, i sogni e le fragilità di due anime in cerca di riscatto».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica è sostenuta dalla Regione Siciliana, dal Comune di Modica, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dalla Banca Agricola Popolare di Sicilia.

I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro e online tramite Ciaotickets. Informazioni e aggiornamenti sono pubblicati anche sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.