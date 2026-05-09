A due anni dalla chiusura, sul macello comunale di Modica ancora tutto tace. Sulla vicenda una nota stampa dell’esponente di Sinistra Italiana Vito D’Antona. “Da due anni il macello comunale di Modica è chiuso. A quando la riapertura? A maggio di due anni fa, a seguito di accertamenti da parte delle autorità sanitarie e conseguente revoca della concessione alla ditta che vi svolgeva l’attività per conto del Comune, la struttura veniva chiusa.
In questi due anni gli allevatori modicani hanno dovuto fare ricorso alla macellazione in altri macelli della provincia, con un conseguente danno economico all’intero comparto della zootecnia del comprensorio modicano e alla perdita del lavoro per i dipendenti della ditta.
Ad ottobre del 2024 l’Amministrazione comunale comunicava che occorrevano 300/400 mila euro circa per lavori di adeguamento della struttura, il cui completamento veniva previsto nel primo semestre del 2025.
Successivamente, con una delibera di Giunta del maggio 2025, l’Amministrazione comunale decideva di procedere ad una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del macello, scelta confermata da un altro atto deliberativo di febbraio scorso.
A distanza di due anni dalla chiusura non si sa quando verrà riaperta la struttura”. (da.di.)
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