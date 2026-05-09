Il Comune di Santa Croce Camerina ha ottenuto 2,5 milioni di euro per un piano di interventi sul territorio che riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di aree vulnerabili e la manutenzione della rete stradale. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Dimartino.

Gli interventi più rilevanti interesseranno la contrada Cava Della Fontana, tra via Casale Vecchio e largo Fontana, dove sono previste opere di mitigazione idrogeologica e il rifacimento della Circonvallazione di contrada Pezza. Attenzione specifica è dedicata alle zone di Punta Secca e Caucana, aree considerate critiche dal punto di vista della tenuta idraulica.

Nel centro abitato è prevista la messa in sicurezza idraulica del tratto compreso tra via Roma, via Veli e via Urato, con il collegamento al canale di gronda e la tombinatura del percorso. Si tratta di opere ritenute necessarie per prevenire allagamenti durante episodi di maltempo intenso. Il piano include anche lavori di asfaltatura su arterie della viabilità urbana.

Il sindaco Dimartino ha indicato nell’Ufficio Tecnico comunale, guidato dall’arch. Gaudenzio Occhipinti, il soggetto che ha trasformato gli indirizzi dell’amministrazione in progetti finanziabili. L’amministrazione ha comunicato che seguirà le fasi tecniche per avviare i cantieri nei tempi più brevi possibili.