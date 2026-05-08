Decreto del Ministero dell’Interno finanzia interventi in via Livatino, contrada Inchiudenda e via Sortino per mettere in sicurezza il territorio. Pozzallo riceve 2,5 milioni di euro dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per tre interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I fondi sono stati assegnati con decreto ministeriale e coprono opere in tre aree distinte del territorio comunale.
La ripartizione è la seguente: 900.000 euro per via Rocco Livatino, 900.000 euro per contrada Inchiudenda e 700.000 euro per via L. Sortino. Gli interventi rientrano nel piano di messa in sicurezza del territorio contro gli allagamenti, un problema che interessa diversi comuni costieri della provincia di Ragusa.
Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha commentato il finanziamento sottolineando che rendere più sicura la città rappresenta un dovere etico per ogni amministratore.
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