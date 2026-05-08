Gerani, surfinie o ortensie? La scelta dipende dall’orientamento del balcone. Ecco come impostare vasi, terriccio e irrigazione per una fioritura continua da maggio all’estate. La primavera 2026 è il momento giusto per sistemare il balcone. Prima di acquistare qualsiasi pianta, però, c’è un passaggio che molti saltano: capire quante ore di sole riceve effettivamente lo spazio disponibile. Da questa valutazione dipende quasi tutto il resto.

I balconi esposti a sud o a ovest ricevono luce diretta per buona parte della giornata. Reggono bene gerani, petunie, surfinie, gazanie, lavanda e dipladenie — tutte specie che tollerano il caldo e producono fiori abbondanti da maggio fino a settembre inoltrato. Chi vuole qualcosa di meno comune può puntare su lobelie, millebaci o bacopa, che formano cascate compatte e colorate, particolarmente adatte alle fioriere da ringhiera.

I balconi a nord o a est, invece, richiedono specie da ombra o mezz’ombra. Ortensie, fucsie, begonie, ellebori e impatiens crescono bene con poca luce diretta e tendono a soffrire se esposte al sole nelle ore centrali.

Vasi, terriccio e concimazione

Le dimensioni del vaso contano più di quanto si pensi. Contenitori troppo piccoli limitano lo sviluppo delle radici e costringono a irrigazioni più frequenti, con maggior rischio di stress idrico nelle giornate calde. Le cassette profonde sono preferibili per le piante a fioritura ricadente. In ogni caso, i fori di drenaggio sul fondo sono indispensabili: i ristagni idrici sono la prima causa di malattie radicali.

Per il terriccio, conviene scegliere un substrato specifico per piante fiorite, più drenante e ricco rispetto al terriccio universale. La concimazione va effettuata ogni 15 giorni durante la stagione di crescita, con un prodotto liquido a base di potassio e fosforo — elementi che stimolano direttamente la fioritura.

L’irrigazione è meglio farla la sera, quando le temperature scendono e l’acqua non evapora rapidamente. In piena estate può essere necessario irrigare ogni giorno, soprattutto per i vasi esposti al sole diretto.

Un’ultima attenzione spesso trascurata: rimuovere regolarmente i fiori appassiti. Questa operazione — chiamata deadheading — impedisce alla pianta di disperdere energia nella produzione di semi e la stimola a produrre nuovi boccioli.

Per chi vuole affiancare alle fiorite anche qualcosa di utile, rosmarino, timo, menta e maggiorana si adattano bene ai balconi soleggiati e resistono anche a qualche giornata di siccità.

Per l’autunno e l’inverno, le scelte migliori restano viole, ciclamini ed ellebori, capaci di mantenere il balcone colorato anche nei mesi freddi.