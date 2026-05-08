Il cantautore Pacifico aprirà la diciassettesima edizione del festival “A tutto volume – Libri in festa a Ragusa” con “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica”, un omaggio narrativo e musicale nato dal rapporto costruito negli anni con l’artista.

Alla kermesse letteraria Olivier Norek, Serena Dandini, Gherardo Colombo e Angelo Ruta. La kermesse letteraria, dall’11 al 14 giugno a Marina di Ragusa, è ricca di incontri, spettacoli e divulgazione per trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto dedicato a libri, musica e attualità. Ideato da Alessandro di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, il festival richiama ogni anno oltre 25mila partecipanti da tutta Italia.

Tra gli ospiti anche Olivier Norek, che presenterà per la prima volta in Italia “I guerrieri d’inverno”, suo primo romanzo storico ambientato durante l’invasione sovietica della Finlandia nel 1939.

Nella serata conclusiva, piazza Duomo sarà il palcoscenico di Serena Dandini e Gherardo Colombo, protagonisti di un dialogo dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro di Serena Dandini, “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica”, un racconto civile e appassionato dedicato alle Madri costituenti e alle donne che hanno contribuito a cambiare il Paese, tra diritti conquistati, battaglie culturali e memoria collettiva. Ad accompagnare la serata saranno i disegni dal vivo di Angelo Ruta, illustratore e autore del fumetto contemporaneo italiano.