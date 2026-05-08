Ragusa celebra i 100 anni di Carmela Pinelli. Il sindaco Peppe Cassì ha pubblicato sui propri canali social gli auguri alla cittadina, ricordando il suo lungo impegno nel volontariato e nel tessuto associativo della città.
Pinelli è fondatrice della sezione ragusana dell’Unitalsi, l’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali. Ha fatto parte del Centro Italiano Femminile e dell’Opera Pia Santa Teresa, dedicando gran parte della sua vita all’assistenza di ragazze prive di riferimenti familiari.
«100 anni all’insegna dell’impegno civile e della solidarietà», ha scritto il sindaco Cassì nel post pubblicato sui social, corredato da fotografie della festeggiata.
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