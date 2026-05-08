Il Commissariato di Polizia di Stato di Comiso ha denunciato un cittadino straniero di 63 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico durante i controlli aeroportuali.
In particolare gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 63 anni durante i controlli all’aeroporto di Comiso. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Comiso hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri.
Alla richiesta di giustificare il possesso dell’oggetto, il soggetto non ha saputo fornire motivazioni valide. Il coltello è stato immediatamente sequestrato e l’uomo denunciato alla competente Procura della Repubblica per porto abusivo di arma.
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