La riqualificazione dello Scalo Merci di Ragusa entra in una nuova fase con l’avanzamento dei lavori di collegamento verso la zona della stazione ferroviaria. A fare il punto è stato il sindaco Peppe Cassì, che attraverso un aggiornamento pubblicato sui social ha illustrato lo stato dell’intervento urbanistico destinato a collegare diversi quartieri della città.

L’area compresa tra Sacra Famiglia, via Carducci e via Scalo Merci, per anni separata da uno spazio inutilizzato, sarà infatti connessa attraverso il recupero della zona ferroviaria dismessa. Secondo quanto riferito dal Comune di Ragusa, resta da completare l’ultimo tratto di collegamento verso la stazione.

Il segmento finale dell’opera è affidato a Rfi, che non avrebbe rispettato il cronoprogramma inizialmente previsto. Nonostante il ritardo, i lavori risultano in avanzamento e dovrebbero consentire una nuova connessione urbana tra la parte alta della città e l’area di Piazza Gramsci e viale Tenente Lena.

L’intervento punta anche a migliorare la mobilità cittadina. Nel progetto rientra infatti la creazione di un sistema di intermodalità tra ferrovia, autobus e servizi urbani, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei pendolari e alleggerire il traffico nelle zone centrali della città.

Secondo quanto spiegato dal sindaco Peppe Cassì, il nuovo collegamento consentirà di raggiungere rapidamente le aree di sosta vicine alla stazione ferroviaria e il parcheggio multipiano già esistente. L’amministrazione comunale starebbe inoltre valutando tariffe agevolate dedicate agli utenti che utilizzano bus e treni.