È stata inaugurata nella mattinata di ieri la nuova mensa scolastica del plesso “G. Rodari” nel territorio comunale di Vittoria, nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR – Missione 4 Istruzione per l’ampliamento del tempo pieno nelle scuole.

La struttura è stata consegnata ufficialmente alla presenza della dirigenza scolastica, del sindaco Francesco Aiello e della Giunta comunale. Il progetto ha interessato l’intera area del servizio mensa, comprendendo refettorio, cucina e spazi di servizio destinati alla preparazione dei pasti.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, l’intervento ha previsto la riqualificazione degli impianti e delle finiture dei locali cucina, oltre alla sostituzione delle attrezzature obsolete con nuovi macchinari in acciaio inox conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La realizzazione dell’opera rientra nel piano di estensione del tempo pieno e dei servizi di refezione scolastica finanziato attraverso le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti delle scuole primarie e dell’infanzia.

Nel corso della cerimonia di consegna, l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Nicastro ha evidenziato come l’intervento rappresenti un investimento strutturale sugli edifici scolastici cittadini, con particolare attenzione alla funzionalità degli spazi e alla sicurezza degli ambienti destinati ai bambini.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino ha richiamato invece il valore educativo della nuova mensa, sottolineando il ruolo del servizio nella quotidianità scolastica e nel sostegno alle famiglie del territorio.

Il sindaco Francesco Aiello, intervenuto durante l’inaugurazione, ha collocato l’opera all’interno del più ampio programma di ammodernamento delle strutture scolastiche comunali. L’amministrazione ha ricordato come gli interventi in corso puntino a rafforzare l’offerta del tempo pieno nelle scuole di Vittoria.

La nuova mensa del plesso Rodari entra ora nella fase operativa e sarà utilizzata dagli studenti a supporto delle attività didattiche quotidiane.