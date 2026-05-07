Scoglitti, intorno alle 12.30, un uomo di nazionalità tunisina è stato accoltellato nello spazio tra la Delegazione municipale e la Stazione dei Carabinieri. L’aggressore è fuggito subito dopo il ferimento. La vittima è ricoverata in gravi condizioni.

La frazione marinara di Scoglitti, nel territorio comunale di Vittoria, è stata teatro di un grave episodio di violenza avvenuto a mezzogiorno nei pressi dell’ufficio anagrafe. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri, una discussione tra cittadini stranieri sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una colluttazione.

Durante lo scontro, un uomo tunisino è stato colpito più volte con un’arma da taglio. L’aggressore, approfittando della confusione, si è allontanato prima dell’arrivo delle pattuglie, allertate dalle sirene che hanno raggiunto la zona pochi istanti dopo.

I sanitari del 118 del PTE di Scoglitti hanno prestato le prime cure al ferito, trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e la prognosi rimane riservata.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella legata al fenomeno delle false attestazioni di residenza, un tema che negli ultimi mesi avrebbe generato tensioni nell’area antistante l’anagrafe.

La Stazione dei Carabinieri di Scoglitti ha delimitato l’area per consentire i rilievi tecnici. Sono in corso l’acquisizione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza di diversi esercizi commerciali vicini, tra cui alimentari e panifici situati attorno alla Delegazione municipale.

Le registrazioni potrebbero fornire elementi utili per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare la via di fuga dell’autore del gesto. Le indagini proseguono con l’obiettivo di identificare il responsabile e chiarire il movente dell’accoltellamento avvenuto a pochi metri da un presidio dell’Arma.