Il territorio di Giarratana riceverà un contributo di un milione di euro destinato alla messa in sicurezza delle proprie infrastrutture viarie. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia, permetterà di avviare un profondo intervento di manutenzione straordinaria sulla Strada Comunale Liequa, asse strategico situato in contrada Poi.

Collegamenti montani e sicurezza stradale

L’arteria oggetto del recupero rappresenta un punto di snodo fondamentale per la mobilità locale, essendo la via di comunicazione principale tra il comune ragusano e l’area montana in direzione di Palazzolo Acreide. L’inserimento del Comune di Giarratana tra gli enti beneficiari dei fondi previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, comma 139) mira a risolvere le criticità strutturali di un percorso utilizzato quotidianamente da residenti e imprese agricole della zona.

Secondo quanto stabilito dal decreto pubblicato il 7 maggio 2026, l’iter burocratico prevede scadenze rigorose per l’utilizzo delle somme. Trattandosi di un’opera con importo compreso nella fascia tra 750mila e 2,5 milioni di euro, l’amministrazione cittadina dovrà procedere all’aggiudicazione dei lavori entro il termine massimo di 18 mesi.

Sopralluoghi e interventi immediati

In attesa che l’iter d’appalto faccia il suo corso, l’Ufficio Tecnico comunale ha già pianificato i primi passi operativi. È stato infatti effettuato un sopralluogo per individuare i tratti della carreggiata che presentano i maggiori segni di usura e ammaloramento. L’obiettivo è garantire una transitabilità minima in sicurezza prima dell’apertura del cantiere principale.

L’Amministrazione ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dai propri uffici, sottolineando l’importanza di intercettare fondi extracomunali per sopperire alle limitate risorse del bilancio dell’ente. L’intervento sulla SC Liequa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione della viabilità rurale e di collegamento della provincia di Ragusa.