In Sicilia la giornata di venerdì 8 maggio sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità e da qualche debole pioggia sui settori occidentali e settentrionali. Le previsioni indicano un lieve arretramento dell’alta pressione subtropicale, con condizioni meteo più instabili rispetto ai giorni precedenti.

Secondo gli aggiornamenti dei modelli meteorologici, l’arrivo di correnti umide determinerà un cielo spesso coperto già dalle prime ore del mattino. La nuvolosità, prevalentemente di tipo medio-alto, interesserà l’intera regione, con maggiore consistenza nelle aree esposte ai venti nord-occidentali.

I fenomeni previsti saranno deboli e irregolari, ma non si esclude la possibilità di piogge sporche, soprattutto tra la notte e il pomeriggio, lungo i settori occidentali e tirrenici. La situazione rimarrà pressoché invariata anche in serata, con molte nubi diffuse su gran parte dell’isola. Secondo il bollettino della Protezione Civile della Sicilia, sono attese piogge deboli, localmente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto lungo i settori settentrionali. I quantitativi previsti risultano generalmente modesti, ma la fase instabile potrebbe proseguire anche nel pomeriggio.

Le temperature subiranno una lieve diminuzione, più evidente lungo le coste settentrionali, dove l’ingresso di aria più fresca contribuirà a contenere i valori massimi. I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali, inizialmente moderati e in successiva attenuazione, con rinforzi attesi sul Canale di Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, si prevedono condizioni generalmente poco mosse, fatta eccezione per lo Ionio e il Canale di Sicilia, che risulteranno mossi per effetto della ventilazione.

La giornata di venerdì si inserisce in un contesto di variabilità primaverile, con possibili ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore in vista del fine settimana.