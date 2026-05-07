Intese tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Comune per lavori sul litorale e recupero dell’impianto sportivo. A Pozzallo prendono forma due interventi destinati a incidere sulla tutela del litorale e sui servizi sportivi cittadini. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune hanno sottoscritto due convenzioni operative per avviare opere contro l’erosione costiera e per la riqualificazione della piscina comunale.

La firma degli accordi è avvenuta tra la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, e il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Il primo intervento riguarda la difesa della costa pozzallese, interessata negli ultimi anni da un progressivo arretramento della linea di riva.

Secondo quanto comunicato dagli enti coinvolti, il progetto dispone di un finanziamento da 915 mila euro e punta alla messa in sicurezza del tratto costiero più esposto. Tra le cause del peggioramento del fenomeno vengono indicati anche gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio, compreso il ciclone Harry, che aveva provocato danni lungo il litorale di Pozzallo.

L’obiettivo dell’intervento è limitare ulteriori fenomeni erosivi e proteggere sia l’ambiente costiero sia le infrastrutture presenti nella zona marina della città.

Parallelamente è stata avviata la collaborazione istituzionale per il recupero della piscina comunale. La convenzione prevede un supporto tecnico condiviso tra il Comune e il Libero Consorzio dalla fase progettuale fino all’esecuzione dei lavori.

Il progetto punta alla riapertura dell’impianto sportivo attraverso interventi strutturali destinati a migliorarne sicurezza, funzionalità ed efficienza. La struttura viene considerata strategica per le attività sportive, scolastiche e sociali del territorio. Il sindaco Roberto Ammatuna ha evidenziato che il Comune ha già trasmesso un progetto di fattibilità tecnica necessario per programmare i lavori di riqualificazione.

Per la presidente Maria Rita Schembari, le due iniziative rappresentano un’azione condivisa tra istituzioni per fornire risposte concrete al territorio, sia sul fronte della tutela ambientale sia su quello dei servizi pubblici.

Alla sottoscrizione dell’intesa sulla piscina era presente anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Pozzallo, indicato dalla presidente del Libero Consorzio tra i soggetti che hanno sostenuto la richiesta di riapertura dell’impianto sportivo, considerato un punto di riferimento anche per l’area compresa tra la provincia di Ragusa e la vicina Rosolini.