A Ragusa, nel primo pomeriggio, un’auto è rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello di via Paestum pochi istanti dopo l’abbassamento delle barriere. La Polizia Municipale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della conducente.

L’episodio si è verificato in uno dei punti più delicati della viabilità cittadina, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi casi analoghi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe attraversato il passaggio a livello proprio mentre le barriere iniziavano ad abbassarsi, rimanendo intrappolato all’interno dell’area ferroviaria.

La conducente, una donna di circa sessant’anni, è riuscita a fermare l’auto senza ulteriori conseguenze, ma la situazione ha generato attimi di forte tensione per il possibile arrivo del convoglio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Municipale di Ragusa, che hanno provveduto a liberare l’area e a verificare che la donna non avesse riportato ferite.

Negli ultimi mesi, il passaggio a livello di via Paestum è stato più volte segnalato da residenti e automobilisti per la frequenza di episodi simili: auto intrappolate tra le sbarre, manovre d’emergenza e convogli in arrivo a breve distanza. La criticità del tratto è stata oggetto anche di un atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali Zagami e Firrincieli, che hanno chiesto interventi mirati per migliorare la sicurezza.

In alcuni casi recenti, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per evitare che situazioni impreviste potessero trasformarsi in incidenti gravi. L’episodio odierno conferma la necessità di una valutazione tecnica approfondita per ridurre i rischi legati all’attraversamento ferroviario.