Delegazione della Oklahoma National Guard ricevuta a Vittoria per il percorso memoriale internazionale. Una stele commemorativa dedicata allo sbarco alleato del luglio 1943 sarà installata a Scoglitti nell’ambito del progetto internazionale “Thunderbird Trail”. L’iniziativa è stata al centro dell’incontro avvenuto a Palazzo Iacono tra il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e una delegazione della Oklahoma National Guard insieme a rappresentanti della base NATO di Sigonella.

Il progetto punta a ricostruire il percorso storico della 45th Infantry Division americana, conosciuta come “Thunderbirds”, impegnata nelle operazioni militari in Europa durante la Seconda guerra mondiale. Tra i luoghi interessati dal futuro itinerario memoriale figurano diversi centri siciliani legati allo sbarco alleato dell’Operation Husky del 10 luglio 1943.

Secondo quanto riferito dal Comune di Vittoria, il programma collegherà località, musei e archivi storici attraversati dalle truppe statunitensi dalla Sicilia fino alla Germania. Tra le tappe previste figurano Scoglitti, Comiso, Gela, Palermo, Cefalù e Caronia.

Durante la visita istituzionale è stato effettuato anche un sopralluogo nell’area dove verrà collocata la stele commemorativa dedicata allo sbarco avvenuto lungo la costa di Scoglitti. L’iniziativa mira a valorizzare i luoghi storici del territorio ibleo e a rafforzare i rapporti culturali con gli Stati Uniti.

La delegazione era composta da ufficiali della Oklahoma National Guard, rappresentanti della NATO di Sigonella, studiosi e consulenti storici impegnati nella ricostruzione delle operazioni alleate in Sicilia. Presenti anche il professore David D’Andrea dell’Università dell’Oklahoma, il colonnello Corrado Rubino, consulente del Museo dello Sbarco di Catania, e lo storico Maurizio Tosco.

Nel corso dell’incontro istituzionale il sindaco Francesco Aiello ha ricevuto in dono la mostrina della 45ª Divisione americana, gesto simbolico che accompagna l’avvio del protocollo di collaborazione tra il Comune di Vittoria e i promotori del progetto “Thunderbird Trail”.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, il percorso memoriale potrà rappresentare anche un’occasione di valorizzazione culturale e turistica per il litorale di Scoglitti e per i territori coinvolti nello sbarco del 1943.