L’oceano Pacifico sta ribollendo e le onde calde al largo dell’Ecuador potrebbero presto ridisegnare il clima che viviamo ogni giorno. Il fenomeno El Niño sta tornando a far parlare di sé, guadagnandosi sui social l’inquietante etichetta di “Super Niño” a causa di una potenza che non si vedeva da anni. Mentre le temperature delle acque equatoriali salgono, gli esperti guardano con il fiato sospeso ai modelli matematici: c’è l’80% di probabilità che il fenomeno esploda già dalla prossima estate, con effetti a catena che potrebbero rendere il 2026 l’anno più caldo della storia moderna.

Sebbene nasca a migliaia di chilometri dalle nostre coste, El Niño non è un evento isolato. Si tratta di un riscaldamento anomalo delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale che altera l’equilibrio tra mare e cielo. Poiché l’oceano e l’atmosfera sono interconnessi, questo sbalzo termico cambia la circolazione dei venti e dell’umidità su scala globale. In alcune regioni del mondo, come il Sud America, il rischio di inondazioni diventa concreto, mentre in Australia e nel Sud-est asiatico la terra rischia di spaccarsi per la siccità.

Molti residenti si chiedono se questo “gigante climatico” busserà alla porta della Bay Area già nei prossimi mesi. Al momento, gli esperti invitano alla calma: non ci sono indicazioni chiare di un impatto immediato per l’estate in California. Tuttavia, il vero banco di prova sarà l’inverno. “Storicamente, i fenomeni El Niño di forte intensità sono stati associati a inverni più piovosi e a inondazioni record in California”, un dato che spinge le autorità a non abbassare la guardia.

Guardando alla seconda parte del 2026, è probabile che si registrino temperature globali superiori alla media già dalla fine della primavera, accompagnate da cambiamenti nei regimi di pioggia. Sud America meridionale, Stati Uniti meridionali, Corno d’Africa e alcune zone dell’Asia centrale potrebbero vedere precipitazioni più abbondanti. Al contrario, Australia, Indonesia e parti dell’Asia meridionale rischiano condizioni più secche. Inoltre, il riscaldamento del Pacifico potrebbe favorire una maggiore attività ciclonica in quell’area, mentre nel bacino atlantico la stagione degli uragani potrebbe risultare meno intensa.

Conseguenze su Estate e Autunno in Europa e in Italia

Il legame tra El Niño e il clima europeo, come si legge su iLMeteo, è meno diretto e decisamente più complesso, poiché mediato dalla vasta distanza e dall’influenza dell’Oceano Atlantico. Tuttavia, l’eccezionale riscaldamento del Pacifico è in grado di innescare variazioni nei pattern atmosferici globali che, interagendo con le dinamiche locali, finiscono per influenzare indirettamente anche il comparto europeo. Storicamente si è visto che uno El Niño potente tende a spingere nei mesi estivi l’Anticiclone Subtropicale Africano molto più a nord del normale.

In questo scenario, El Niño funge da vero e proprio moltiplicatore di estremi: la sua influenza non si limita a spingere i promontori di alta pressione subtropicali verso latitudini più elevate, invadendo il Mediterraneo, ma fornisce loro un surplus di energia termica. Questa dinamica, sovrapponendosi al trend del riscaldamento globale (già viviamo in un mondo più caldo rispetto al passato), rende le ondate di calore africane non solo più feroci, ma anche estremamente tenaci e difficili da scardinare anche sul nostro Paese.

L’eredità di una stagione estiva dalle temperature molto elevate è un Mar Mediterraneo che immagazzina una quantità di calore fuori norma, trasformandosi in un vero e proprio serbatoio di energia potenziale per il successivo Autunno. Parallelamente, l’anomalia climatica dettata da El Niño va a modificare la circolazione atmosferica, abbassando la rotta dei cicloni atlantici e spingendo continui treni di perturbazioni verso il nostro Paese.

Quando queste masse d’aria instabile incontrano la superficie bollente del mare, il contrasto termico diventa potenzialmente molto pericoloso. Questo scenario si traduce in un aumento del rischio alluvionale (le temute alluvioni lampo che abbiamo sempre più spesso imparato a conoscere negli ultimi anni): l’enorme energia in gioco favorisce infatti la formazione di sistemi temporaleschi autorigeneranti e nubifragi violenti. Ovviamente, per scendere nei dettagli bisognerà aspettare i prossimi mesi. Al momento, infatti, non è scientificamente possibile stabilire con esattezza quali saranno le zone maggiormente a rischio. Ciò che i modelli ci permettono di fare oggi è delineare un quadro climatico generale e tracciare una solida tendenza di fondo su ciò che potrebbe attenderci, basandoci sull’impronta lasciata in passato da simili configurazioni atmosferiche.

Se il fenomeno dovesse persistere come previsto, l’evoluzione meteorologica richiederà un monitoraggio costante. Un super-El Niño, come lo ha definito con enfasi Francisco Estrada Porrúa, coordinatore del Programma di Ricerca sui Cambiamenti Climatici (PINCC) presso l’UNAM (vedi studio: https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.70122 ).Per i cittadini, capire la portata di questi cambiamenti è fondamentale per non farsi cogliere impreparati da eventi estremi che, sebbene nati lontano, hanno il potere di influenzare direttamente la nostra sicurezza e l’ambiente in cui viviamo.