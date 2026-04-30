Il meteo ponte 1 maggio sarà caratterizzato da un progressivo rinforzo dell’anticiclone, che garantirà condizioni di stabilità atmosferica su quasi tutta l’Italia. Dopo il passaggio di un fronte freddo nella giornata di giovedì, l’alta pressione inizierà a espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, portando una fase soleggiata e un sensibile rialzo termico. Tuttavia, la coda dell’instabilità si farà sentire ancora nelle prime ore di venerdì sulle estreme regioni meridionali.

Secondo le previsioni, le ultime piogge interesseranno la bassa Calabria e la Sicilia centro-orientale, ma i fenomeni sono destinati a esaurirsi rapidamente già nel corso della mattinata. Sul resto della penisola, il sole sarà il protagonista indiscusso, favorendo le attività all’aperto tipiche della festa dei lavoratori.

Le previsioni nel dettaglio per venerdì e sabato

Per la giornata di venerdì 1° maggio, al Nord e al Centro il tempo sarà stabile e ben soleggiato, con qualche nube residua al mattino su Nordovest, Marche e Abruzzo in rapido diradamento. Al Sud, dopo i piovaschi mattutini in Sicilia e Calabria, si apriranno ampie schiarite. Le temperature subiranno un lieve calo al Meridione a causa di venti tesi dai quadranti nord-orientali, mentre resteranno gradevoli altrove.

Sabato 2 maggio vedrà un ulteriore consolidamento del bel tempo su tutto lo Stivale. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con le prime velature in arrivo soltanto in serata sulla Sardegna e al Nordovest. Il termometro inizierà a salire con decisione, specialmente al Centro-Nord, dove le massime oscilleranno tra i 21 e i 25°C, regalando un clima pienamente primaverile.

Domenica 3 maggio: l’arrivo delle nubi atlantiche

La giornata di domenica segnerà un parziale cambiamento nello scenario del meteo ponte 1 maggio. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà il passaggio di nubi alte e stratificate che offuscheranno il sole da ovest verso est. La copertura nuvolosa si farà più spessa in serata, in particolare al Nordovest, sulle coste di Toscana e Lazio e in Sardegna. Nonostante l’aumento della nuvolosità, le temperature continueranno a salire.

Nelle zone interne della Sardegna si potranno toccare punte di 26-27°C, mentre al Nord e nelle aree interne del Centro le massime raggiungeranno i 25°C. Il sole resterà però solo un ricordo in serata. Questo incremento termico è dovuto al richiamo di correnti più calde che precedono il sistema perturbato.