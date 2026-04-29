L’erogazione dell’Assegno unico maggio 2026 seguirà il calendario stabilito dall’Inps per le prestazioni correnti, garantendo la continuità dei pagamenti per i nuclei familiari già registrati. Per la stragrande maggioranza dei beneficiari, l’accredito delle somme spettanti avverrà nella terza decade del mese, confermando la regolarità osservata nei primi mesi dell’anno.

Le date degli accrediti per l’Assegno unico

Le operazioni di versamento per i beneficiari che non hanno subito variazioni nel proprio nucleo familiare o nella situazione economica sono previste tra il 20 e il 21 maggio 2026. Questa finestra temporale riguarda i pagamenti che non presentano criticità istruttorie e per i quali l’importo rimane invariato rispetto alle mensilità precedenti.

La situazione cambia invece per le famiglie che hanno presentato una nuova domanda di accesso all’assegno unico o che hanno inoltrato una richiesta di aggiornamento per variazioni della composizione del nucleo o dei redditi. In questi specifici casi, l’erogazione della prestazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza o della modifica.

L’Assegno unico e universale, introdotto nel 2022 per razionalizzare i precedenti bonus famiglia, rappresenta oggi il pilastro centrale del welfare familiare in Italia. Nel 2025, la misura ha coinvolto oltre 6 milioni di nuclei familiari per un totale di circa 10 milioni di figli beneficiari. L’importo medio mensile per figlio si è attestato intorno ai 170 euro, variando in base all’Isee e all’età dei figli, con un impatto significativo sulla riduzione del rischio di povertà infantile.

Gestione delle nuove domande e conguagli

Il meccanismo di pagamento differito per le nuove istanze serve a permettere agli uffici competenti di verificare la correttezza dei dati inseriti e la coerenza con l’Isee 2026. Resta fondamentale che i beneficiari mantengano aggiornata la propria attestazione Isee per evitare l’erogazione dell’importo minimo previsto dalla legge o eventuali recuperi su somme non dovute.

Le tempistiche di maggio 2026 riflettono una stabilità organizzativa che l’Inps ha perfezionato negli ultimi anni, riducendo i tempi di attesa tra la domanda e il primo accredito. La digitalizzazione delle procedure ha permesso di automatizzare gran parte dei flussi, rendendo il calendario dei pagamenti estremamente prevedibile per le famiglie che dipendono da questo sussidio per la gestione delle spese quotidiane legate ai figli a carico.