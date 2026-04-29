L’INPS ha confermato, in linea con quanto previsto dal messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, che le date di accredito dell’Assegno Unico e Universale per il mese di maggio 2026 sono fissate per il 20 e 21 maggio. La programmazione riguarda i beneficiari che non hanno subito variazioni nell’importo o nell’ISEE rispetto ai mesi precedenti.

Calendario pagamenti e casi particolari

Il calendario INPS per il 2026 stabilisce finestre temporali distinte per gestire le diverse tipologie di beneficiari. Secondo i dati ufficiali, i pagamenti seguono questo schema:

Tipologia Beneficiari Finestra di Pagamento Nuclei senza variazioni 20 – 21 maggio 2026 Nuove domande o conguagli Ultima settimana di maggio

Per i nuclei familiari che hanno presentato una nuova domanda nel corso di aprile o che hanno subito variazioni (aggiornamento ISEE, cambio nucleo), l’accredito è previsto solitamente nell’ultima settimana del mese, secondo la prassi istituzionale. È possibile monitorare lo stato del pagamento accedendo con SPID, CIE o CNS all’area personale sul portale INPS.

Soglie ISEE e Requisiti 2026

L’Assegno Unico per il 2026 mantiene i criteri di calcolo basati sull’ISEE del nucleo familiare. Le soglie aggiornate per l’anno in corso, valide anche per il mese di maggio, definiscono l’entità del sostegno economico spettante per ogni figlio a carico.

In caso di mancato accredito nelle date del 20-21 maggio per i beneficiari senza variazioni, l’Istituto suggerisce di verificare la corretta trasmissione del modello ISEE 2026. Eventuali anomalie possono essere segnalate tramite il Contact Center integrato o la funzione “Segnala anomalie su pagamenti” disponibile sul sito ufficiale.

La regolarità dei pagamenti è monitorata mensilmente dall’INPS, che pubblica aggiornamenti costanti in caso di slittamenti tecnici. Per chi riceve l’assegno su conto corrente estero o tramite intermediari specifici, le tempistiche di valuta bancaria potrebbero variare di 1-2 giorni lavorativi.