L’ASP di Ragusa ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di 28 posti di dirigente medico. La procedura riguarda diverse specializzazioni cliniche, con una prevalenza per l’area di Anestesia e Rianimazione, dove sono previsti 18 inserimenti, seguita da Urologia con 6 posti, Neurologia con 2, oltre a un posto ciascuno per Ematologia e Reumatologia.

I termini per presentare la candidatura decorreranno ufficialmente dopo la pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Questo provvedimento segue di poche settimane un precedente bando per 56 medici in discipline d’urgenza e igiene pubblica, portando a 84 le posizioni totali messe a disposizione dall’Azienda sanitaria iblea in meno di due mesi.

Il Direttore generale, Giuseppe Drago, ha spiegato che l’iniziativa risponde alla necessità di intervenire sul reclutamento del personale. «Sappiamo quanto sia complesso, oggi, reperire professionisti in alcune discipline – ha dichiarato Drago – ma proprio per questo stiamo procedendo con rapidità e continuità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili».

I dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione saranno consultabili sul portale InPA e nell’area dedicata del sito dell’ ASP di Ragusa.