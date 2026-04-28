Il percorso di informazione sanitaria di CNA Pensionati Ragusa fa tappa a Modica per un approfondimento dedicato alla medicina di genere. L’incontro, intitolato “Salute e benessere al femminile”, si terrà domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 16:00 presso il salone della Società operaia di Mutuo soccorso in Corso Umberto I.
La conferenza vedrà l’intervento della dottoressa Rosa Giaquinta, già presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Ragusa. Il focus dell’evento riguarda l’analisi delle differenze biologiche e sociali che impattano sulla salute delle donne, fornendo strumenti pratici per la gestione del benessere quotidiano e stimolando una maggiore consapevolezza individuale.
L’appuntamento segue il recente dibattito sull’immunoprofilassi guidato dal dottor Francesco Blangiardi. In quell’occasione, il presidente di CNA Pensionati Ragusa, Giuseppe Distefano, ha ribadito come tali iniziative rafforzino la consapevolezza collettiva in una fase storica in cui la corretta informazione rappresenta un bene prezioso per la comunità.
Sulla stessa linea il segretario territoriale Giovanni Brancati, che definisce la prevenzione come un investimento sul futuro. Secondo Brancati, la partecipazione registrata negli scorsi incontri conferma la volontà dei cittadini di compiere scelte responsabili, supportati da un’attività di orientamento costante sul territorio.
L’incontro di Modica rappresenta un nuovo pilastro nella strategia della CNA provinciale per diffondere una cultura della salute basata su dati scientifici e vicinanza ai bisogni della cittadinanza. La partecipazione è aperta al pubblico, con l’obiettivo di consolidare una rete territoriale attenta alla prevenzione e all’informazione medica di qualità.
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