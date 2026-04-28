La frazione marinara di Bruca è stata protagonista, durante lo scorso fine settimana, di un massiccio intervento di pulizia della borgata coordinato da diversi gruppi di volontari. L’iniziativa ha visto cittadini e attivisti impegnarsi direttamente nella rimozione dei rifiuti, operando in sinergia con l’Amministrazione comunale di Scicli per migliorare le condizioni ambientali e il decoro urbano dell’area.

L’attività sul campo ha coinvolto attivamente diverse realtà del territorio, tra cui Plastic Free Sicilia, il WWF, il Comitato Bruca e l’associazione Bruca Senza Frontiere. I partecipanti non si sono limitati alla semplice raccolta dei detriti abbandonati, ma hanno strutturato un intervento organico volto a valorizzare la borgata rivierasca, da tempo al centro dell’attenzione per la tutela della costa.

L’Ente comunale ha espresso un ringraziamento formale ai volontari per l’impegno civile dimostrato. Secondo quanto comunicato da Palazzo di Città, la collaborazione tra istituzioni e associazionismo rappresenta un modello fondamentale per assicurare la pulizia del territorio e sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dei luoghi comuni.