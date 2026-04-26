Mantenere l’igiene delle superfici domestiche richiede una conoscenza specifica delle tecniche per pulire i muri interni, operazione che permette di rinnovare gli ambienti senza ricorrere necessariamente alla tinteggiatura. La procedura corretta inizia sempre dalla spolveratura, da eseguire dall’alto verso il basso con panni in microfibra o aspirapolvere, fondamentale per evitare che il pulviscolo si impasti con i liquidi durante le fasi successive.

Per una pulizia generale, l’utilizzo di soluzioni a base di acqua calda e sapone neutro o aceto bianco si rivela efficace nella maggior parte dei contesti. È tuttavia indispensabile distinguere tra pareti lavabili, che sopportano interventi più energici, e pitture a tempera, che richiedono estrema delicatezza. L’impiego di panni ben strizzati previene la formazione di aloni e gocciolamenti che potrebbero compromettere l’estetica della stanza.

Le criticità maggiori riguardano spesso le tracce di fumo, la muffa e i segni lasciati dai mobili. In caso di pareti annerite dal riscaldamento, una soluzione di acqua e aceto bianco permette di sciogliere lo sporco in modo naturale. Per la sanificazione profonda e la rimozione di funghi, l’uso della candeggina diluita (una parte ogni quattro di acqua) resta il metodo più incisivo, purché si operi in ambienti ben ventilati e con protezioni adeguate.

In presenza di danni strutturali come muri scrostati, l’intervento richiede maggiore manualità attraverso la rimozione delle parti mobili con una spatola, il livellamento con stucco e il successivo ritocco localizzato. Per macchie superficiali persistenti, l’adozione di primer specifici o “spugne magiche” consente di mascherare i difetti senza dover trattare l’intera superficie, ottimizzando tempi e costi di manutenzione.