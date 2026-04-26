Lunedì 27 aprile, alle ore 10:00, il magistrato Pietro Grasso sarà a Ragusa presso la Scuola dello Sport per incontrare gli studenti impegnati nel progetto sulla legalità dell’I.C. Palazzello Vann’Antò. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso didattico che ha visto i giovani riflettere sul contrasto alla criminalità organizzata attraverso il linguaggio cinematografico.

Il progetto, intitolato “OMBRE E LUCI – La mafia nel cinema italiano raccontata da noi”, ha adottato una metodologia innovativa basata sull’educazione tra pari (peer education). Sono stati gli stessi alunni della scuola media a guidare i compagni più piccoli delle quinte elementari nell’analisi delle pellicole, trasformando la visione dei film in un’occasione di dibattito critico e consapevolezza civica.

L’evento alla Scuola dello Sport, patrocinato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, vedrà gli studenti dialogare apertamente con il magistrato. Il punto di partenza del confronto sarà il testo “Scintille per la scuola”, edito dalla Fondazione “Scintille di futuro”, che offre spunti di riflessione sul senso del dovere e sulla giustizia sociale nella quotidianità scolastica e cittadina.

Oltre al momento di dibattito, la mattinata prevede la consegna di pergamene di merito e attestati curati da DEMEA Eventi Culturali. Questo riconoscimento formale sottolinea l’impegno profuso dalla Dirigente Scolastica Teresa Giunta e da tutto il corpo docente nel rendere l’istituto un centro nevralgico per la crescita civile del territorio ibleo.

L’incontro con una figura del calibro di Grasso permette di collegare la teoria dei libri di testo alla realtà storica della lotta a Cosa Nostra. Per l’amministrazione comunale, simili giornate trasformano la scuola in un presidio di cittadinanza attiva, capace di coinvolgere non solo i ragazzi ma anche le loro famiglie in un processo collettivo di riappropriazione dei valori etici e democratici.