La rottamazione quinquies con scadenza il 30 aprile 2026 entra nella fase decisiva. I contribuenti hanno pochi giorni per presentare la domanda e accedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di Bilancio 2026.

Rottamazione quinquies: scadenza 30 aprile e come presentare la domanda

La rottamazione quinquies è la nuova misura di pace fiscale che consente di regolarizzare i debiti affidati alla riscossione con condizioni agevolate. Il termine per aderire è fissato al 30 aprile 2026 e non sono previste proroghe automatiche.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando le credenziali digitali. Una volta inviata l’istanza, l’ente comunica entro il mese di giugno l’importo dovuto e il piano dettagliato dei pagamenti.

La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Possono aderire sia persone fisiche sia imprese, senza limiti di importo, includendo una vasta platea di contribuenti con debiti fiscali e contributivi.

Definizione agevolata cartelle 2026: cosa si paga, rate e interessi

Il meccanismo della definizione agevolata cartelle 2026 prevede l’eliminazione delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione. Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente il capitale dovuto e le spese per eventuali procedure di notifica o esecutive già avviate.

Per quanto riguarda i debiti relativi a sanzioni amministrative, come le multe stradali, lo sconto si applica solo agli interessi, mentre resta dovuto l’importo originario della sanzione.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure tramite rateizzazione. Il piano dilazionato rappresenta uno degli elementi più rilevanti della misura: è possibile suddividere l’importo fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite su un arco temporale di nove anni.

Sulle rate successive alla prima vengono applicati interessi di dilazione, in misura contenuta rispetto ai regimi ordinari. La prima scadenza è fissata al 31 luglio 2026, mentre le successive seguono una cadenza bimestrale.

Il rispetto delle scadenze è fondamentale. Il mancato pagamento o il ritardo oltre i limiti previsti comporta la decadenza dalla definizione agevolata, con il ripristino integrale del debito comprensivo di sanzioni e interessi.

Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies

La misura include la maggior parte dei debiti iscritti a ruolo, tra cui imposte erariali, contributi previdenziali e alcune entrate locali. Restano escluse specifiche categorie, come i debiti derivanti da recupero di aiuti di Stato e quelli già oggetto di pronunce definitive della Corte dei conti.

Non rientrano inoltre i carichi non affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 o già integralmente saldati.

Una misura per ridurre il magazzino fiscale

La rottamazione quinquies si inserisce nella strategia di riduzione del cosiddetto magazzino della riscossione, che negli ultimi anni ha superato i mille miliardi di euro. L’obiettivo è favorire l’incasso di somme difficilmente recuperabili attraverso strumenti ordinari, offrendo ai contribuenti una via di regolarizzazione sostenibile.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, la nuova misura conferma un approccio già sperimentato, ma con una dilazione più lunga e una platea temporale aggiornata.

Ultimi giorni per aderire

Con la scadenza del 30 aprile ormai imminente, il tempo per valutare l’adesione è limitato. La rottamazione quinquies rappresenta una delle principali opportunità attualmente disponibili per ridurre il debito fiscale, ma richiede una scelta consapevole e tempestiva.

Per ulteriori aggiornamenti sulle misure fiscali è possibile consultare gli approfondimenti su quotidianodiragusa.it e i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.