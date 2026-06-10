Il nuovo singolo di Firelight, intitolato “Canzoni al vento”, arriva dopo “Vita in frantumi” e si candida come uno dei brani estivi più immediati del progetto. La release, pubblicata nel 2026, è stata prodotta ancora una volta da Etrusko in collaborazione con Orangle Records.
Il brano si muove su un’impronta pop pensata per la stagione estiva, con un approccio leggero ma dal messaggio diretto: racconta relazioni nate senza una reale struttura emotiva, destinate a svanire rapidamente.
Secondo la linea narrativa del singolo, questi legami vengono paragonati a “canzoni al vento”: melodie che entrano in testa, restano per un momento e poi scompaiono, senza lasciare un segno duraturo.
Al centro del testo c’è una riflessione semplice ma immediata: quante relazioni oggi nascono senza un motivo solido e finiscono con la stessa rapidità con cui iniziano.
Il messaggio finale è sintetizzato nel motto del brano: “più amore e sostanza, meno sfruttamento dei sentimenti”. Clicca qui per il video Canzoni al vento.