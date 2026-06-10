I Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione, emessi dalle competenti Procure della Repubblica, nei confronti di un 23enne e di un 56enne, entrambi destinatari di condanne definitive.

Il primo intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Ragusa Principale, che hanno arrestato un giovane di 23 anni, nato a Firenze ma residente da tempo in città con la famiglia. Il provvedimento riguarda una condanna per lesioni personali aggravate e continuate in concorso, con fatti risalenti al febbraio 2023 avvenuti nel territorio del Pratese.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe nato da un confronto per futili motivi degenerato in aggressione, con conseguenze serie per la vittima. La pena, inizialmente sospesa, è divenuta esecutiva dopo la definizione del procedimento, con una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione.

Il secondo provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti nei confronti di un uomo di 56 anni, di origine romena ma residente da anni nel territorio ipparino.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ragusa e riguarda un episodio di furto aggravato in concorso commesso nel 2021 nel comune di Vittoria. Per tale reato l’uomo dovrà scontare una pena definitiva pari a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di identificazione e la notifica dei provvedimenti, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le operazioni rientrano nell’attività ordinaria di esecuzione delle sentenze definitive, che vede le forze dell’ordine impegnate nel dare seguito ai provvedimenti emessi dai tribunali una volta esauriti i gradi di giudizio.