L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato il calendario dei pagamenti di maggio per le principali misure di sostegno al reddito. Per quanto riguarda l’Assegno unico e universale, le erogazioni seguiranno due finestre temporali distinte. I nuclei familiari che non hanno subìto variazioni nell’importo o nella composizione della domanda riceveranno l’accredito nelle giornate del 20 e 21 maggio. Al contrario, coloro che attendono il primo pagamento in assoluto o hanno presentato modifiche alla documentazione dovranno attendere l’ultima settimana del mese.

Parallelamente, sono state fissate le scadenze per l’Assegno di inclusione, la misura destinata alle famiglie in condizioni di fragilità economica. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 15 maggio 2026, data riservata ai nuovi beneficiari che ricevono la prima mensilità o agli utenti in attesa di arretrati dovuti a mutamenti della condizione economica. Per la platea dei percettori che usufruiscono del normale rinnovo mensile, l’accredito sulla carta dedicata è invece programmato per mercoledì 27 maggio 2026.

La regolarità dei versamenti si basa sulla programmazione annuale dell’ente, volta a garantire una gestione ordinata dei flussi finanziari verso i cittadini. Per verificare lo stato della propria pratica e il dettaglio degli importi spettanti, i beneficiari possono accedere al fascicolo previdenziale del cittadino tramite il portale ufficiale dell’ INPS.