Per garantire il rispetto delle regole del gioco responsabile sul sito del casinò, gli operatori mettono a disposizione strumenti speciali. Grazie a questi, gli utenti possono bloccare autonomamente l’accesso a determinati giochi. Ciò consente di dedicare meno tempo ai giochi d’azzardo ed esclude perdite eccessive su scommesse che non hanno avuto successo. Grazie alla disponibilità di tali strumenti, gli utenti del casinò possono assicurarsi il controllo senza l’aiuto di terzi.

In questo modo, ogni giocatore potrà scegliere autonomamente le forme di limitazione che ritiene necessarie, fino al blocco completo dell’account per un determinato periodo di tempo o in modo permanente. In questo articolo vi spiegheremo come funzionano, quali varianti sono disponibili e come il loro utilizzo influirà sui giocatori. Forse potranno tornare utili anche a voi per un autocontrollo più efficace dell’utilizzo dei giochi d’azzardo.

Come funzionano gli strumenti di limitazione

Grazie agli strumenti di limitazione previsti dai siti, gli utenti hanno la possibilità di impostare determinati limiti per sé stessi. È consigliabile scegliere un sito di casinò che li offra. È possibile verificare la loro presenza, ad esempio, consultando Casoola casino recensioni e altri siti gestiti da professionisti. In questo modo potrete trovare più rapidamente un sito dotato di strumenti di limitazione.

Il principio di funzionamento degli strumenti, disponibili nell’area personale dell’utente, si basa sul fatto che ogni giocatore sceglie il tipo di limitazione e ne imposta determinati criteri. Ad esempio, il blocco avverrà dopo 1,5 ore di gioco o dopo che dal saldo sarà stata prelevata una somma determinata. Questo è molto comodo, poiché gli utenti non devono controllare da soli il tempo e il consumo del bankroll. È possibile semplicemente giocare senza distrazioni, sapendo che al momento giusto il gioco verrà bloccato o verrà visualizzato un avviso, a seconda di quanto previsto.

Formati di blocco dei contenuti

Vi ricordiamo che esistono diversi formati di blocco, che è importante conoscere. Di seguito li riportiamo in una tabella.

Formato di blocco Descrizione Per un determinato periodo di tempo È possibile bloccare l’accesso all’offerta di giochi per il tempo necessario, ad esempio 3 ore, 24 ore, diversi giorni. Questo permette di calmare l’entusiasmo Autoesclusione Il giocatore può autoescludersi completamente, bloccando l’accesso al proprio account nel casinò per un periodo prolungato o in modo permanente Per specifiche categorie di giochi In questo modo l’utente non avrà accesso ai giochi che più lo coinvolgono e aumentano significativamente il suo coinvolgimento Limiti temporali Il gioco verrà bloccato allo scadere del periodo di tempo impostato, ad esempio 2 ore Limiti di spesa Il gioco può essere bloccato anche se il giocatore ha speso una determinata somma dal proprio conto di deposito, che ha indicato negli strumenti Combinato In questo caso vengono utilizzati diversi formati di blocco per aumentare la severità delle condizioni

Ecco come ci si può aiutare con metodi automatici, utilizzando strumenti per limitazioni e blocchi che si attivano alle condizioni da voi impostate.

Controllo dell’accesso ai giochi

Grazie al fatto che gli utenti possono controllare l’accesso ai giochi, aumenta la qualità dell’autocontrollo, che col tempo può diventare un’abitudine.

In questo modo ci si può abituare, ad esempio, a dedicare al massimo mezz’ora al giorno ai giochi che suscitano forte eccitazione, e l’ora o l’ora e mezza restante a quelli verso cui si ha un atteggiamento neutrale. Grazie a questa possibilità, i giocatori non proveranno emozioni intense, che spesso diventano un aspetto negativo nell’uso dei giochi d’azzardo. Questa funzione sarà molto utile non appena il giocatore inizia a notare in sé un coinvolgimento eccessivo, che prima non si osservava.

L’influenza delle restrizioni sul comportamento dei giocatori

Grazie al fatto che i giocatori possono impostare limiti, è possibile ridurre il loro coinvolgimento eccessivo, che spesso comporta conseguenze negative. In questo modo il giocatore percepirà il gioco d’azzardo in modo più responsabile e consapevole, come un’opzione per trascorrere il tempo in modo divertente, e non come uno strumento per guadagnare denaro. Grazie alla pausa, è possibile riportare il proprio stato emotivo a un livello più contenuto, che potrebbe impedire di smettere di giocare a causa del forte stimolo a continuare a scommettere. Tutte queste misure possono diventare un’abitudine e l’utente potrà sempre giocare entro i limiti da sé stabiliti.

Il ruolo degli strumenti di autocontrollo

Grazie agli strumenti di autocontrollo, agli utenti dei casinò online saranno garantiti i seguenti fattori positivi:

Adottare un approccio responsabile nei confronti di tali giochi.

Ridurre al minimo il rischio di dipendenza.

Escludere la possibilità di spese ingenti.

Il giocatore non trascorrerà molte ore a giocare, ma impiegherà il proprio tempo libero, ad esempio, in una passeggiata, nella lettura o nella socializzazione con gli amici.

È possibile raffreddare l’entusiasmo se dovesse aumentare.

In questo modo si crea per l’utente un ambiente di gioco sicuro, che effettuerà un controllo automatico in base ai parametri impostati.