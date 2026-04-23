Da questa mattina un problema tecnico sta interessando la piattaforma Instagram, impedendo la corretta visualizzazione delle Storie. Numerosi utenti hanno segnalato l’impossibilità di vedere i contenuti più recenti nella barra superiore dell’applicazione, con un incremento significativo delle segnalazioni registrate intorno alle 8:51 GMT.

Il bug, confermato anche dal portale di monitoraggio Downdetector, sembra colpire il carosello dei contenuti a scomparsa di proprietà di Meta. Le Storie pubblicate nelle ultime ore non compaiono nel feed dei follower, determinando un crollo immediato delle visualizzazioni. Molti creatori hanno notato anomalie nei dati di traffico, con post fermi a pochissime interazioni nonostante il trascorrere del tempo.

Al momento, l’unico modo per visualizzare i nuovi aggiornamenti è procedere con una ricerca manuale del nome utente e accedere direttamente al profilo interessato. Il classico cerchio colorato che segnala la presenza di nuovi contenuti non compare infatti nelle posizioni abituali, dando l’impressione che i post siano stati rimossi o mai caricati.

La situazione ha generato preoccupazione tra gli utenti, molti dei quali hanno inizialmente temuto restrizioni individuali o “shadowban” ai propri account. Le segnalazioni si sono moltiplicate su altri social network, in particolare su X e Reddit, dove la comunità digitale sta scambiando informazioni per confermare l’origine tecnica del disservizio, che sembra avere portata globale.