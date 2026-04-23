L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato il calendario completo relativo all’Assegno di Inclusione per l’anno 2026, stabilendo le scadenze per l’erogazione dei sussidi. Il documento dettaglia i giorni in cui gli importi saranno accreditati sia per i nuclei familiari che hanno appena sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, sia per coloro che ricevono già la prestazione in regime di continuità.

L’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto per sostituire il Reddito di Cittadinanza, rappresenta oggi il principale pilastro del welfare italiano per le fasce più fragili della popolazione. Secondo i dati monitorati dal Ministero del Lavoro, la platea dei beneficiari si è stabilizzata attorno a numeri significativi, rendendo necessaria una pianificazione rigorosa per permettere alle famiglie di gestire il proprio bilancio domestico. Nel contesto economico attuale, caratterizzato da un’inflazione che incide pesantemente sul carrello della spesa, la puntualità di queste erogazioni diventa un elemento di stabilità sociale imprescindibile per le oltre 700.000 famiglie potenzialmente interessate dalla misura.

Calendario per le ricariche e i primi pagamenti ADI

Per i nuovi beneficiari che hanno superato l’istruttoria e completato la sottoscrizione del PAD, le prime disponibilità degli importi avverranno generalmente a metà mese. Per il trimestre in corso, le date Inps fissate sono mercoledì 15 aprile, venerdì 15 maggio e martedì 16 giugno. In queste occasioni l’Istituto provvederà regolarmente a liquidare anche le eventuali mensilità arretrate spettanti al nucleo familiare dopo i controlli sui requisiti.

La programmazione prosegue nella seconda metà dell’anno con scadenze speculari: mercoledì 15 luglio, venerdì 14 agosto e martedì 15 settembre. Per l’ultimo trimestre del 2026, l’INPS ha indicato giovedì 15 ottobre, venerdì 13 novembre e martedì 15 dicembre. Questa precisa scansione temporale è vincolata alla permanenza dei requisiti di legge, che l’ente verifica costantemente attraverso l’incrocio delle banche dati disponibili.

Le scadenze per i rinnovi mensili delle prestazioni

Per chi è già titolare della prestazione ed è in fase di rinnovo, le ricariche sulla Carta di Inclusione seguono una tempistica differente, solitamente posizionata verso la fine del mese. Le date previste partono da martedì 28 aprile, mercoledì 27 maggio e venerdì 26 giugno. Successivamente, le somme saranno disponibili martedì 28 luglio, giovedì 27 agosto e venerdì 25 settembre.

Nell’ultima parte dell’anno, i pagamenti sono attesi per martedì 27 ottobre e venerdì 27 novembre. Una variazione importante riguarda il mese di dicembre: a causa delle festività, la disponibilità degli importi è anticipata a mercoledì 23 dicembre 2026. L’erogazione rimane subordinata alla “conferma dei requisiti per il mantenimento dell’ADI” e all’aggiornamento costante della documentazione reddituale ISEE, pena la sospensione immediata del beneficio economico.