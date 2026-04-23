I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati situata in contrada Bettafilava. L’operazione, condotta in collaborazione con la Polizia Provinciale, ha portato al deferimento in stato di libertà di due cittadini ragusani per il reato di abbandono di rifiuti pericolosi.
L’individuazione del sito è avvenuta grazie a un mirato servizio di sorvolo della città effettuato dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Dall’alto, i militari hanno scorto l’accumulo di materiali sospetti, attivando immediatamente le verifiche sul campo da parte delle pattuglie territoriali dell’Arma iblea.
Le ispezioni hanno rivelato la presenza di rifiuti di svariata natura accumulati nel tempo, tra cui spiccano materiali di risulta edile e due autovetture in avanzato stato di usura. Gli accertamenti hanno permesso di risalire ai proprietari dei fondi, i quali dovranno ora rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria delle proprie responsabilità penali ed economiche.
L’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori sversamenti o rischi per l’ambiente circostante. Il magistrato di turno valuterà ora le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di reati ambientali, che includono l’obbligo di ripristino dei luoghi a spese dei responsabili.
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