Mantenere elevati standard di igiene in cucina inizia dalla corretta manutenzione della conservazione alimentare. Sapere come pulire il frigorifero in modo efficace non è solo una questione di ordine, ma una necessità per prevenire la proliferazione di batteri e muffe che possono contaminare i cibi. Una procedura corretta prevede lo svuotamento totale, l’uso di soluzioni sanificanti naturali e una meticolosa asciugatura di ogni componente.

L’attenzione alla sicurezza alimentare è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio, parallelamente all’aumento dei consumi di prodotti freschi. Secondo i dati dei principali osservatori domestici, un frigorifero sporco o con guarnizioni usurate può consumare fino al 15% di energia in più rispetto a un apparecchio efficiente. In Italia, dove la spesa alimentare media per famiglia si aggira intorno ai 470 euro mensili, prevenire lo spreco dovuto alla cattiva conservazione è diventato un imperativo sia economico che ecologico per milioni di consumatori.

Soluzioni naturali per igienizzare e sgrassare l’interno

La scelta dei prodotti è il primo passo per una pulizia sicura. Molti esperti sconsigliano l’uso di candeggina o disinfettanti aggressivi all’interno dell’apparecchio, poiché possono rilasciare sostanze chimiche nocive a contatto con gli alimenti. Una soluzione al 50% di acqua e aceto bianco, oppure una miscela di acqua calda e bicarbonato di sodio, risultano ideali per sgrassare le pareti e rimuovere i cattivi odori in modo naturale.

Per procedere, occorre innanzitutto scollegare l’elettrodomestico dalla corrente elettrica e rimuovere tutti i componenti estraibili, come ripiani, balconcini e cassetti. Questi pezzi vanno lavati separatamente nel lavandino con acqua calda e sapone per i piatti. Durante la pulizia interna, è utile posizionare un asciugamano sul fondo per raccogliere l’acqua in eccesso ed evitare che coli all’esterno della struttura.

Manutenzione delle guarnizioni e frequenza del lavaggio

Un dettaglio spesso trascurato riguarda le guarnizioni in gomma. Queste parti tendono ad accumulare residui di cibo e umidità, diventando il luogo ideale per lo sviluppo di muffe. Per pulirle correttamente, si consiglia l’uso di uno spazzolino da denti per raggiungere le giunture interne. Un accorgimento utile per mantenere la gomma morbida e funzionale nel tempo consiste nel passare uno straccetto con qualche goccia d’olio dopo averle asciugate perfettamente.

Ma con quale cadenza è opportuno intervenire? Per garantire un ambiente sano, gli specialisti raccomandano di effettuare un’igiene ordinaria mensile, mentre una pulizia completa e lo sbrinamento del congelatore dovrebbero avvenire almeno due volte all’anno. Per prevenire gli odori sgradevoli tra un lavaggio e l’altro, si può posizionare stabilmente all’interno del frigo una ciotolina contenente fondi di caffè o bicarbonato, che fungono da assorbitori naturali.