Un’auto a fuoco a Ragusa ha allarmato i residenti della parte alta della città durante le scorse ore. Il rogo ha interessato una Fiat parcheggiata in via dei Mirti, distruggendo quasi completamente la sezione anteriore del veicolo prima che le squadre di soccorso potessero domare le fiamme. Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni a persone, sebbene la densa colonna di fumo nero sia stata visibile da diversi isolati del quartiere.

La chiamata alla centrale operativa ha permesso l’invio immediato di un’autobotte dal comando provinciale di Ragusa. I tecnici del fuoco hanno operato con rapidità per evitare che le fiamme potessero propagarsi ai veicoli vicini o alle facciate degli edifici adiacenti, mettendo in sicurezza l’area in pochi minuti. Nonostante la tempestività del soccorso, il calore sprigionato ha compromesso irrimediabilmente il motore e la carrozzeria frontale della Fiat.

Sebbene l’episodio sia ancora in fase di analisi, i primi rilievi effettuati sul posto suggeriscono una dinamica non legata ad atti criminali. Gli inquirenti mantengono il riserbo mentre completano gli accertamenti tecnici, ma gli elementi raccolti finora lasciano ipotizzare che le cause siano accidentali. La natura del focolaio, partito dal vano motore, rafforza l’ipotesi di un malfunzionamento elettrico improvviso. (Foto Assenza)