Il Sindaco Francesco Aiello esprime il più sincero e sentito ringraziamento al comandante di Locamare Scoglitti, Carlo La Barbera, e ai concessionari intervenuti con straordinario senso di responsabilità e coraggio in occasione del grave incendio sviluppatosi all’alba nel porto di Scoglitti.

Nelle prime ore del mattino, prima ancora che facesse giorno, si è sviluppato un incendio che ha interessato un’imbarcazione di oltre 10 metri, ormeggiata presso uno dei pontili in concessione nel molo di Levante.

“Esprimo il più sincero ringraziamento al comandante di Locamare Scoglitti, Carlo La Barbera, e ai concessionari intervenuti con grande senso di responsabilità e coraggio. Il loro tempestivo intervento, nonostante il concreto rischio per la propria incolumità, ha consentito di evitare conseguenze ben più gravi. Grazie alla loro prontezza è stato possibile impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente, scongiurando il coinvolgimento di altre imbarcazioni, dei pontili e delle strutture presenti nell’area. Si tratta di un gesto di grande valore civico e umano, che testimonia attaccamento al territorio e capacità di agire con lucidità anche nelle situazioni più critiche”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

L’Amministrazione comunale desidera inoltre rivolgere un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento, nonché per il lavoro di monitoraggio e di indagine attualmente in corso.

“Confidiamo nel pieno accertamento delle responsabilità da parte delle autorità competenti — ha aggiunto il Sindaco — e rinnoviamo la nostra vicinanza a quanti sono stati coinvolti, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nella tutela e nella sicurezza del territorio”.