Un incendio al porto di Scoglitti è divampato nelle prime ore di oggi, mercoledì 22 aprile, coinvolgendo due imbarcazioni da diporto ormeggiate presso uno dei pontili dello scalo marittimo. L’allarme è scattato intorno alle 4:00 del mattino, quando la sala operativa ha ricevuto la richiesta di intervento immediato. Le fiamme hanno avvolto rapidamente due imbarcazioni, minacciando l’integrità delle altre barche situate nelle immediate vicinanze.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco, supportata da un’autobotte per garantire il necessario rifornimento idrico durante le fasi più critiche dell’operazione. I pompieri hanno avviato le manovre di spegnimento con l’obiettivo prioritario di contenere il fronte del fuoco. Grazie alla tempestività dell’azione, gli operatori sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni attraccate nel medesimo settore.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, monitorando costantemente i relitti per scongiurare eventuali focolai residui.

Oltre ai soccorritori, è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto per i rilievi di competenza e per coordinare la sicurezza dello specchio acqueo interessato. Gli ufficiali della Guardia Costiera hanno avviato le indagini per determinare l’origine del rogo, al momento ancora al vaglio degli esperti. Non si esclude alcuna pista, dal possibile cortocircuito elettrico a bordo di uno dei natanti fino ad altre cause di natura esterna.